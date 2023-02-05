Как хорош-то: заметно похудевший Николай Басков появился на публике – сразил своей стройностью

В Ледовом дворце Санкт-Петербурга в это воскресенье, 5 февраля, состоялось одно из самых ожидаемых мероприятий зимы - фестиваль «Золотой граммофон». Масштабный концерт с участием лауреатов премии разных лет прошел впервые за несколько лет.

Ведущими грандиозного шоу стали Николай Басков и Елена Север. Музыкант, который не так давно перенес операцию, заметно постройнел.

Появившись на публике в преображенном виде, Николай Басков произвел фурор. Поклонники в зале, увидев Николая Баскова на сцене, не смогли сдержать эмоций по поводу внешнего вида самого известного блондина России. Зрители тут же отметили, что Николай Басков невероятно хорош собой.

Хотите быть в курсе всех событий из жизни звезд? Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Звездная пыль».