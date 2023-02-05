Нарядилась назло бывшему мужу: Салибекова из «Дома-2» в мини-платье с драпировкой показала плавные изгибы – пошла вразнос

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем и отцом своих троих сыновей Тиграном Салибековым стала выглядеть и одеваться иначе.

В ее образах стала явно прослеживаться провокация. Сначала из брюнетки Юлия Салибекова превратилась в рыжую, а потом и блондинку. На вечеринки мать троих детей теперь одевается в мини.

В микроблоге Юлия Салибекова продемонстрировала дерзкий образ, вероятно, на зло бывшему мужу Тиграну Салибекову - мол, смотри, какую диву потерял.

Юлия Салибекова подчеркнула плавные изгибы тела в черном мини-платье с драпировкой. Волосы собрала в хвост, шею украсила чокером.

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