Нарядилась назло бывшему мужу: Салибекова из «Дома-2» в мини-платье с драпировкой показала плавные изгибы – пошла вразнос

Бывшая участница «Дома-2» Юлия Салибекова после развода с мужем и отцом своих троих сыновей Тиграном Салибековым стала выглядеть и одеваться иначе.
В ее образах стала явно прослеживаться провокация. Сначала из брюнетки Юлия Салибекова превратилась в рыжую, а потом и блондинку. На вечеринки мать троих детей теперь одевается в мини.
В микроблоге Юлия Салибекова продемонстрировала дерзкий образ, вероятно, на зло бывшему мужу Тиграну Салибекову - мол, смотри, какую диву потерял.
Юлия Салибекова подчеркнула плавные изгибы тела в черном мини-платье с драпировкой. Волосы собрала в хвост, шею украсила чокером.
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Юлия Салибекова в мини-платье с драпировкой. Фото: соцсети
Подписчики Юлию Салибекову не жалеют. Комплиментов за свой наряд и прическу она получила мало. Большая часть фолловеров критикует ее за неудачный цвет волос и манеру одеваться.
«Вечеринка в стиле 90-х?», «Она специально так одевается, чтобы ее обсуждали», «Очень хороша фигура и больше ничего», «Чумоход», - высказались в Сети.