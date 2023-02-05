«Зачем нам знать, как протекает близость Гузеевны»: Ларису Гузееву приложили после откровенных признаний

Известный блогер Лена Миро в «Живом Журнале» решила высказаться по поводу недавних откровений актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой.
Лена Миро недоумевает, зачем 63-летней диве понадобилось раскрывать, каким образом она готовится к близости с мужем. Лариса Гузеева призналась, что ради этого делает эпиляцию.
«И вот тут я почему-то сразу представила Гузеевну на эпиляции. Лежит на кушетке, чтобы планово успеть до среды. Нет, дело хорошее, правильное - и в 63 года нужно следить за собой. Но нам-то зачем об этом рассказывать?! Зачем нам вообще знать о том, как протекает близость или почему Гузеевна отказала до среды мужу? О подготовке «эпиляция, все сопутствующее» - может, это у меня просто бурная фантазия, и оттого мне стало нехорошо?» - написала Лена Миро.
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На этом фоне Лена Миро вспомнила, как сама же Лариса Гузеева рассуждала о том, что все рассказывать нельзя. Блогер недоумевает, почему теледива не может вовремя закрыть рот.
«Лариса, так это как раз тот случай! Ну не надо было это рассказывать! Муж-жена, одеяло. Выключили свет. И все - вываливать это зачем?» - восклицает Лена Миро.