«Зачем нам знать, как протекает близость Гузеевны»: Ларису Гузееву приложили после откровенных признаний

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На этом фоне Лена Миро вспомнила, как сама же Лариса Гузеева рассуждала о том, что все рассказывать нельзя. Блогер недоумевает, почему теледива не может вовремя закрыть рот.