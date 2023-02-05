В бейсболке и худи: 62-летний Олег Меньшиков поразил поклонников юным видом

Известный артист и руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков поделился в микроблоге снимком, на котором выглядит вполне себе юным мужчиной.
62-летний звезда театра и кино Олег Меньшиков облачился в ярко-синее худи и такую же бейсболку. Под фото в микроблоге Олег Меньшиков пригласил зрителей на спектакли в свой театр.
«Хорошие новости, друзья: до весны осталось чуть больше 28 дней. А чтобы еще больше приблизить ее предчувствие, можно начать строить свои театральные планы на март. Пусть афиша ближайших спектаклей на сцене театра Ермоловой вам в этом поможет», - написал Олег Меньшиков.
Увидев, как выглядит их кумир, поклонники Олега Меньшикова тут же принялись делать ему комплименты. Они считают, что 62-летний артист невероятно хорош собой.
«Милый! Красивый, просто секси», «Какой хорошенький», «Цвет настроения – синий», - высказались в Сети.