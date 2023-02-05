В бейсболке и худи: 62-летний Олег Меньшиков поразил поклонников юным видом

Известный артист и руководитель театра имени Ермоловой Олег Меньшиков поделился в микроблоге снимком, на котором выглядит вполне себе юным мужчиной.

62-летний звезда театра и кино Олег Меньшиков облачился в ярко-синее худи и такую же бейсболку. Под фото в микроблоге Олег Меньшиков пригласил зрителей на спектакли в свой театр.