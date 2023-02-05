«Простимся с моим солнышком»: раздавленная горем Юлия Ефременкова из «Дома-2» сделала новое заявление

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в эти дни переживает личную трагедию. На днях умерла ее бабушка, которую Юля называет и считает своей мамой, поскольку женщина воспитывала ее практически с рождения.
В микроблоге раздавленная этой потерей Юлия Ефременкова сообщила, когда и где состоится прощание с ее мамой. Похоронена она будет не в Москве, а в родном городе.
«Сегодня мы выезжаем в Туапсе. Прощаться с мамой будем там. Это была ее воля и ее желание. Всем, кто захочет проводить ее в последний путь, - 8 февраля в городе Туапсе в 12 часов мы простимся с моим солнышком», - поделилась Юлия Ефременкова.
Напомним, мама Юлии Ефременковой тяжело болела. Незадолго до смерти она была госпитализирована, лежала в реанимации. Состояние пожилой женщины каждый день ухудшалось. Врачи не смогли ее спасти.