«Простимся с моим солнышком»: раздавленная горем Юлия Ефременкова из «Дома-2» сделала новое заявление

Бывшая участница и экс-ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова в эти дни переживает личную трагедию. На днях умерла ее бабушка, которую Юля называет и считает своей мамой, поскольку женщина воспитывала ее практически с рождения.

В микроблоге раздавленная этой потерей Юлия Ефременкова сообщила, когда и где состоится прощание с ее мамой. Похоронена она будет не в Москве, а в родном городе.