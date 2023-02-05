«Старалась их уничтожить»: неожиданное признание Эвелины Бледанс

Три брака Эвелины Бледанс известны в мельчайших деталях, однако как складывается личная жизнь знаменитости сейчас — загадка. Сама артистка неохотно говорит о личном, но во время визита журналиста в ее дом вдруг проговорилась.

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Корреспондент программы «Однажды» на НТВ заметил в апартаментах теледивы признаки присутствия мужчины, о чем ей и сообщил. Бледанс не стала отрицать.

«Ну, отлично. К вашему приходу старалась все эти признаки уничтожить и припрятать — бегала все утро», — высказалась артистка.

Подробности звезда сцены раскрывать не стала.