Как выглядит россиянка, выигравшая конкурс «Миссис Вселенная» в 2023 году

Самая неожиданная новость на фоне нынешней политической повестки: 5 февраля в Болгарии завершился конкурс «Миссис Вселенная - 2022», в котором победила россиянка.
Наши поздравления 34-летней жительнице Удмуртии Елене Максимовой. Она получила титул самой красивой замужней дамы планеты, обойдя соперниц из 120 стран, в том числе Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Украины, Германии, Испании и США. Конкурс проводится с 2007 года, но россиянка выиграла в нем впервые.
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Елена Максимова. Фото: личный архив героини
О Елене известно, что она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, увлекается путешествиями – уже посетила 34 страны. В 2021 году она стала «Второй вице-миссис Россия – Вселенная», что дало ей возможность представить нашу страну на международном этапе конкурса.
«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая - рекордное число участниц, и все из них достойны победы, - цитирует Максимову ТАСС. - Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу».