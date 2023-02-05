Как выглядит россиянка, выигравшая конкурс «Миссис Вселенная» в 2023 году

О Елене известно, что она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, увлекается путешествиями – уже посетила 34 страны. В 2021 году она стала «Второй вице-миссис Россия – Вселенная», что дало ей возможность представить нашу страну на международном этапе конкурса.

«Конкуренция на конкурсе была очень жесткая - рекордное число участниц, и все из них достойны победы, - цитирует Максимову ТАСС. - Для меня большая честь представлять страну на таком серьезном конкурсе, и я очень рада, что возвращаюсь с победой. Особенно приятно быть первой участницей, которая принесла России победу».