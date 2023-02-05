Стала известна причина смерти 27-летнего рэпера Янга Треппа

Патологоанатомы установили причину смерти 27-летнего рэпера Влада Ширяева, известного под псевдонимом Янг Треппа.

Специалисты пришли к мнению, что смерть музыканта была ненасильственной. На его теле не обнаружено следов побоев или какого-либо иного воздействия из вне.

Предварительная экспертиза показала, что Янг Треппа скончался от острого отравления сильнодействующим веществом. Как и предполагалось ранее, это могла быть передозировка запрещенных веществ.

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