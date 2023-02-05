Экс-жена покойного Яковлева из «Иванушек» в бешенстве — требует через суд 200 тысяч рублей

Почти шесть лет, как не стало участника группы «Иванушки International» Олега Яковлева. Артист оставил после себя не только приятные воспоминания, но и солидное наследство, которое досталось племяннице певца и его близкому другу Роману Радову. Гражданская жена «Иванушки» в бешенстве от такого исхода.

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Куцевол по завещанию не досталось ничего. Не согласная с решением, она еще долго билась за наследство, но попытки оказались тщетными — суд оставил без изменений последнюю волю артиста.

Теперь же стало известно, что гражданская супруга певца пошла на новую хитрость. Через суд она требует возместить ей 200 тысяч рублей.

«Пока она жила в квартире Олега, ей приходилось платить за саму квартиру, воду, электроэнергию и т.д. Радов должен вернуть ей эти деньги за все время ее проживания. Это около 200 тысяч рублей», — рассказала подруга Александры, актриса Татьяна Карматкова.

По материалам «МК»