Отказалась от 14 миллионов! Аллегрова ошеломила принципиальностью

Ирина Аллегрова ошеломила поклонников своей принципиальностью: сумме с шестью нулями звезда предпочла тихий семейный вечер. Решение, говорит, окончательное.

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В марте «шальная императрица» планировал выступить в Санкт-Петербурге и в Минске, а на днях звезда неожиданно заявила: из-за событий в мире петь отказываюсь.

«В сложившейся ситуации я считаю недопустимым проводить запланированные ранее развлекательные мероприятия. Поэтому мной было принято решение об отмене концертов», — объяснилась артистка.

Даже солидный гонорар — за каждый выход на сцену Аллегрова получает не менее семи миллионов рублей — не переубедил звезду российской эстрады.

По материалам «МК»