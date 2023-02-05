Собчак без стеснения оголила любимую часть своего тела — сочность зашкаливает (фото)

Ксения Собчак достаточно откровенна со своими поклонниками. Не избегает она и интимных тем.

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В своем Telegram-канале журналистка заявила, что любит в себе две части тела. Одну она без проблем может показать, а со второй есть сложности — слишком личное.

«Больше всего в своем теле мне нравятся мои руки и грудь. Но руки я вам могу показать», — пошутила Собчак.

Она прикрепила фото левой руки с крупными украшениями. Ее маникюр как магнит притягивает взгляды — настолько сочный цвет выбрала теледива. На это и обратили внимание ее фолловеры.