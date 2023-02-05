«Мы были пьяны»: нашлась женщина, лишившая девственности принца Гарри

Журналисты нашли женщину, которую принц Гарри якобы описал в мемуарах, как свою первую секс-партнершу. 38-летний герцог Сассекский рассказал читателям, что дама, лишившая его девственности, была значительно старше, и они устроили интимные «скачки» на травянистой лужайке за баром, после чего юный принц получил шлепок по заднице.

Имени партнерши Гарри не назвал, поэтому подозрения упали сразу на нескольких женщин. А в итоге с признаниями в СМИ выступила 40-летняя по имени Саша Уолпол. По ее словам, она хранила эту тайну 21 год, но теперь решила рассказать публике свою версию.

«Я бы никогда ничего не сказала, если бы он сам не написал об этом в своей книге, - цитирует женщину издание Daily Mail. - Я не возражаю против того, что Гарри пишет, что это было бесславно. Это действительно было не так славно. Мы были пьяны и занимались сексом в поле». «Мы тусовались вместе. У нас был общий интерес к лошадям. Гарри был одним из мальчиков. Он был смешливым. Он был юношей. Знаете, у нас были действительно хорошие времена».

По словам Саши, она не знала, что принц на тот момент был девственником.

«Я была такая немного: «О, нет». Не потому, что он принц. Речь шла о том, что я только что переспала с одним из моих друзей, и это был Гарри. Потом меня осенило, что, возможно, он был девственником».

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