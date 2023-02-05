Рудова показала два «бугра страсти» на своем теле: чуть не выскочили из лифчика (фото)

Наталья Рудова в последнее время публикует довольно депрессивные посты в социальных сетях, в которых жалуется на неспокойное мироощущение, намекая на неудовлетворенность взаимоотношений с противоположным полом.

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«Я считаю, бутылка текилы и забить на День влюбленных… Начинается эта манипуляция в интернете… День блин влюбленных… Кто-то вообще влюблен? Кто когда у меня тут испытывал это чувство? Я даже не помню», - например написала она, разочаровав своих поклонников.

Ведь фолловеры Рудовой привыкли видеть совсем иной контент в ее аккаунте. Однако 5 февраля Наталья Рудова не разочаровала почитателей.

«Единственное место где мое сердце чувствует радость – это море», - написала с грустью она в своем телеграме, однако украсила эти печальные слова весьма завлекательным кадром в бикини.

На фото Рудова навела камеру на свою пышную грудь, которая, казалось, вот-вот выскочит из лифчика купальника.