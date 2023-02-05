Бедрос Киркоров о своей госпитализации: «Исправлял ошибки, которые допустили другие врачи»

В конце января появились сообщения, что 90-летний Бедрос Киркоров в критическом состоянии. Якобы у артиста левосторонняя пневмония на фоне проблем с сердцем.

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Слухи опроверг сам Бедрос Филиппович. Народный артист бодрым голосом сообщил, что информация о его ужасном состоянии сильно преувеличена. Он действительно был под присмотром врачей, но по своей воле — исправлял ошибки медиков, к которым обращался ранее.