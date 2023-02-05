Придется принимать гормоны: что случилось с Бьянкой (экстремальная худоба впечатляет)

Певица Бьянка перенесла сложную операцию и теперь ей предстоит длительная реабилитация.

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Правда вскрылась, когда королева русского хип-хопа поделилась снимком из клиники. В кадре она предстала непривычно похудевшей: от пышных форм поп-дивы не осталось и следа — в глаза бросается осиная талия и заостренные черты лица.

Поклонники предположили, что Бьянка легла под нож пластического хирурга, но звезда опровергла слухи.

«Эти проблемы решаем медикаментозным образом. Диета очень строгая: хлеб, сахар, жареное, острое и все вкусное нельзя. Постельный режим до 5 февраля (пока не снимут швы), — написала звезда в своем блоге.

Подробности своей госпитализации артистка не раскрыла, но отметила, что у нее был гормональный сбой, из-за которого теперь ей придется принимать гормоны.