Могут ампутировать ногу: плохие новости о состоянии Романа Костомарова

За состоянием Романа Костомарова следят миллионы поклонников. Спортсмен находится сейчас в одной из московских больниц в тяжелом состоянии. По некоторым данным, фигурист вышел из комы, но из-за сепсиса у него гниют конечности.

«Состояние Романа Костомарова ухудшается, а гангрена продолжает прогрессировать, из-за чего стоит вопрос ампутации не только пальцев ноги, но и самой ноги», - сообщает SHOT.

При этом врачи продолжают делать все возможное, чтобы остановить некроз.

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