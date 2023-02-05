«Прекрати жаловаться!»: Миро взбесила отечная и беременная Орлова

Ольга Орлова пожаловалась поклонникам, что ей непросто дается поздняя беременность. Напомним, телеведущей 45 лет, и она ждет появления на свет второго ребенка от нового мужа Валерия.

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Звезда призналась, что ее мучают отеки и боли в спине. Это поразило блогера Лену Миро, которая заявила, что эти признаки имеют почти все беременные. И ведущей нужно срочно прекратить жаловаться.

«Нет, я понимаю, что Ольга считает себя известным человеком, а потому, может, и думает, что всем должны быть интересны новости про ее состояние. Или она так доказывает, что вынашивает сама?

Если так, Орлова, то никто твоим хейтерам не верит. Не переживай. Спокойно донашивай и рожай. Вот только прекрати жаловаться, ничего страшного или необычного с тобой не происходит», - написала в ЖЖ Миро.