Соседка Игоря Николаева: «Юлия Проскурякова часто скандалит дома и матерится»

В семье Игоря Николаева, похоже, серьезные проблемы. В окружении говорят, что супруги хотели даже развестись, эти новости могли и довести до больницы артиста.

Соседка Николаева Милена Дейнега призналась журналистам НТВ, что молодая жена певца Юлия Проскурякова часто кричит дома. По ее словам, она кардинально изменилась в последнее время.

«Проскурякова начала скандалить и даже материться. Не исключено, что у пары могли возникнуть недопонимания, поэтому Юлия срывается на людей», - заявила она.

При этом сама Проскурякова утверждает, что у них с композитором все отлично.

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