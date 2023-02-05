«Кричала 15 минут на парковке»: как Вере Алдониной рассказали о смерти матери

Ныне покойная Юлия Началова с дочкой Верой. Фото: соцсети

Ныне покойная Юлия Началова с дочкой Верой. Фото: соцсети

Девочка пережила страшную трагедию.

Дочь Юлии Началовой осталась без мамы, когда ей было всего 12 лет. Конечно, девочка очень тяжело отреагировала на эти новости. Об этом ребенку сообщил ее отец в аэропорту, когда она прилетела из заграницы.

«Выхожу из самолета. Встретилась с папой. Он что-то грустный. Дошли до паркинга и там он мне это рассказал… Я на протяжении минут пятнадцати просто кричала», - заявила Вера в шоу «Секрет на миллион».

Вера приняла решение дальше жить с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Сейчас она занимается музыкой и показывает отличные результаты. Ей прочат успешную карьеру в шоу-бизнесе.

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