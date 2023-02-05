«Кричала 15 минут на парковке»: как Вере Алдониной рассказали о смерти матери

Дочь Юлии Началовой осталась без мамы, когда ей было всего 12 лет. Конечно, девочка очень тяжело отреагировала на эти новости. Об этом ребенку сообщил ее отец в аэропорту, когда она прилетела из заграницы.

«Выхожу из самолета. Встретилась с папой. Он что-то грустный. Дошли до паркинга и там он мне это рассказал… Я на протяжении минут пятнадцати просто кричала», - заявила Вера в шоу «Секрет на миллион».

Вера приняла решение дальше жить с бабушкой и дедушкой по маминой линии. Сейчас она занимается музыкой и показывает отличные результаты. Ей прочат успешную карьеру в шоу-бизнесе.

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