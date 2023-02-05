«Утро с любимой крошечкой»: Валерия показала, как делает зарядку вместе с внучкой Селин

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Валерии появилась фотография знаменитости и ее внучки Селин.
Валерия в пижаме на кровати встала на лопатки. Ее любимая маленькая родственница тоже похвасталась растяжкой.
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«Мое доброе утро с любимой крошечкой Селин», – подписала умилительный снимок Валерия.
Валерия с внучкой. Фото: соцсети
Поклонники Валерии остались в восторге от таких кадров.
«Какие молодцы! Бабушка плохому не научит!», «Такие забавные», «Селин не отстает от взрослых», – написали фолловеры Валерии.