«Утро с любимой крошечкой»: Валерия показала, как делает зарядку вместе с внучкой Селин

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Валерии появилась фотография знаменитости и ее внучки Селин.

Валерия в пижаме на кровати встала на лопатки. Ее любимая маленькая родственница тоже похвасталась растяжкой.

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