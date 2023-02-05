«Утро с любимой крошечкой»: Валерия показала, как делает зарядку вместе с внучкой Селин

Валерия

Валерия. Фото: соцсети 

Исполнительница выполнила «березку», глядя на свою принцессу.

Среди последних публикаций личного микроблога певицы Валерии появилась фотография знаменитости и ее внучки Селин.

Валерия в пижаме на кровати встала на лопатки. Ее любимая маленькая родственница тоже похвасталась растяжкой.

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«Мое доброе утро с любимой крошечкой Селин», – подписала умилительный снимок Валерия.

Валерия с внучкой. Фото: соцсети 

Поклонники Валерии остались в восторге от таких кадров.

«Какие молодцы! Бабушка плохому не научит!», «Такие забавные», «Селин не отстает от взрослых», – написали фолловеры Валерии.

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