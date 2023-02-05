Судебное разбирательство продолжается: Алана Мамаева решила вновь оспорить брачный контракт

«Якобы Алана не отдавала отчет своим действиям, так как была в положении и принимала лекарства, а также не могла спрогнозировать то, что после родов лишится возможности зарабатывать, как индивидуальный предприниматель», – добавила адвокат Евгения Векина в беседе с mk.ru.