Судебное разбирательство продолжается: Алана Мамаева решила вновь оспорить брачный контракт

Алана Мамаева и Павел Мамаев

Алана Мамаева и Павел Мамаев. Фото: соцсети 

Бывшая возлюбленная футболиста Павла Мамаева не захотела квартиру в центре Москвы и парковочное место с «Бентли» в обмен на три миллиона рублей.

Модель Алана Мамаева обратилась с двумя исками в Троицкий и Хамовнический суды. Знаменитость пытается добиться справедливости после развода с Павлом Мамаевым.

Мамаева желает оспорить брачный договор и отсудить недвижимость, которая пока остается во владении матери Мамаева.

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«Женщина указывает Фемиде на то, что порядка 10 лет назад, когда она заключала контракт с Павлом, то была… недееспособной», – отметила представитель Павла Мамаева.

«Якобы Алана не отдавала отчет своим действиям, так как была в положении и принимала лекарства, а также не могла спрогнозировать то, что после родов лишится возможности зарабатывать, как индивидуальный предприниматель», – добавила адвокат Евгения Векина в беседе с mk.ru.

Представитель Мамаева назвала действия Аланы выгодным пиар-ходом.

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