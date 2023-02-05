Волочкова ответила на обвинения в циррозе: «Вам невозможно это принять!»

Балерина Анастасия Волочкова обычно игнорирует обвинения в свой адрес, уж больно много в ее адрес их сыпется. Звезда предпочитает плевать на злопыхателей и лишь периодически просит оставить ее в покое.
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Но на сей раз артистка не смогла молчать, записав видеообращение к своим поклонникам в личном блоге. Поводом послужило публичное обвинение некоего блогера из-за границы в том, что она якобы больна циррозом печени. Возмущению Волочковой не было предела.
Знаменитость вначале продемонстрировала великолепную физическую форму, выполнив несколько балетных пируэтов. А потом попросила не приписывать ей гадости подобного рода. По словам балерины, она внимательно следит за своим здоровьем и системно проверяется у врачей на различного вида недуги, с ней все в порядке.
«Мне нипочем, что вы говорите! Потому что я счастливая женщина, счастливый человек! Красивая, стройная, яркая, сексуальная! И вам просто невозможно это принять, потому что вы все хотите, чтобы меня что-то было, какая-то проблема! Так не у вас ли проблема с головой вашей? (…) Мои золотые, вы можете говорить обо мне сколько угодно! Но я всегда говорю правду!» - заявила Волочкова