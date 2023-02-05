«На неделе температура понизится»: Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе погода будет более морозной, чем в первых числах февраля.
Погода на этой неделе больше напоминала ту, что бывает во второй декаде марта. Но на следующей неделе зима еще заявит о себе.
«На неделе температура понизится до вполне нормальных значений. В понедельник ночью в Москве – от минус 7 до минус 9, по области до минус 11 градусов. Максимальные дневные температуры минус 3 - минус 5. Во вторник ночью – минус 7 – минус 12, днем около минус 5», – рассказал Роман Вильфанд в беседе с ria.ru.
Напомним, синоптики объявили о температуре в период с 6 по 12 февраля.