«На неделе температура понизится»: Роман Вильфанд поделился прогнозом погоды

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что на следующей неделе погода будет более морозной, чем в первых числах февраля.

Погода на этой неделе больше напоминала ту, что бывает во второй декаде марта. Но на следующей неделе зима еще заявит о себе.