Скоро станет мамой: дочь Славы раскрыла пол своего будущего ребенка

Саша Морозова

Саша Морозова. Фото: соцсети 

Артистка уже размышляет над именем для будущего малыша.

24-летняя певица Александра Морозова публично рассказала о своем ребенке, который скоро родится.

Наследница исполнительницы Славы вместе с телеведущей Лерой Кудрявцевой выпустили шары голубого цвета из огромной коробки. Это означало, что Морозова станет мамой мальчика.

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«Мужу нравится имя Платон. Мне оно в четные дни месяца нравится, в нечетные – нет», – заявила Морозова в эфире программы «Секрет на миллион» на канале НТВ.

Напомним, что Саша Морозова вышла замуж прошлой осенью. Муж Александры занимается автомобильным бизнесом. Свадьба молодоженов прошла в кругу близких в ЗАГСе Барвихи.

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