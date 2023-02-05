Скоро станет мамой: дочь Славы раскрыла пол своего будущего ребенка

24-летняя певица Александра Морозова публично рассказала о своем ребенке, который скоро родится.

Наследница исполнительницы Славы вместе с телеведущей Лерой Кудрявцевой выпустили шары голубого цвета из огромной коробки. Это означало, что Морозова станет мамой мальчика.

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