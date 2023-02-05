Меньше прожиточного минимума: Милана Тюльпанова получила деньги для сына от Александра Кержакова

Модель и блогер Милана Тюльпанова поделилась историей взаимоотношения с бывшим мужем Александром Кержаковым.

Оказалось, экс-возлюбленный Тюльпановой решил прислать алименты на своего сына.

К слову, с января размер прожиточного минимума в России составил 14 375 рублей. Однако Кержаков отправил своему сыну только 10 500 рублей.

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