Меньше прожиточного минимума: Милана Тюльпанова получила деньги для сына от Александра Кержакова

Милана Тюльпанова

Милана Тюльпанова. Фото: соцсети 

Бывшая жена футболиста уже и не ждала помощи от спортсмена.

Модель и блогер Милана Тюльпанова поделилась историей взаимоотношения с бывшим мужем Александром Кержаковым.

Оказалось, экс-возлюбленный Тюльпановой решил прислать алименты на своего сына.

К слову, с января размер прожиточного минимума в России составил 14 375 рублей. Однако Кержаков отправил своему сыну только 10 500 рублей.

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«Алименты. Невиданная щедрость. Не знаю даже, на что их пойти потратить», – написала в своем микроблоге Тюльпанова.

Алименты Кержакова. Фото: соцсети 

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева – Алана Мамаева – поддержала Милану Тюльпанову. Мамаева сказала, что тоже получила на своего ребенка от бывшего мужа мизерную сумму – 11 095 рублей.

Напомним, ранее стало известно он новых правилах индексации материнского капитала.

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