«Я родила в Канаде»: Регина Тодоренко призналась, почему ее второй сын появился на свет не в России

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему выбрала рожать второго ребенка в Канаде.
Оказалось, Регина хотела родить в домашних условиях. В Канаде такие роды считаются легальными. Это и стало причиной отъезда Тодоренко из России.
«Я родила в Канаде, так как там легальны домашние роды», – отметила Регина.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
В последнее время Регина Тодоренко находится с сыновьями на Мальдивах. Телеведущая улетела в отпуск без мужа. Пока дети Регины отдыхали, она ответила на вопросы поклонников.
В одном из них Тодоренко поделилась своими планами по поводу кормления младшего сына.
«До 1 года хотелось бы кормить малыша. Мишку кормила до 1.3», – рассказала Регина в личном микроблоге.
Напомним, ранее стало известно о том, сколько Регина Тодоренко тратит за одну ночь на Мальдивах.