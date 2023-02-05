«Я родила в Канаде»: Регина Тодоренко призналась, почему ее второй сын появился на свет не в России

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала, почему выбрала рожать второго ребенка в Канаде.

Оказалось, Регина хотела родить в домашних условиях. В Канаде такие роды считаются легальными. Это и стало причиной отъезда Тодоренко из России.

«Я родила в Канаде, так как там легальны домашние роды», – отметила Регина.

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В последнее время Регина Тодоренко находится с сыновьями на Мальдивах. Телеведущая улетела в отпуск без мужа. Пока дети Регины отдыхали, она ответила на вопросы поклонников.

В одном из них Тодоренко поделилась своими планами по поводу кормления младшего сына.