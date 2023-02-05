«Мы по-другому зарабатываем! Так нельзя!»: Бородина в алом мини-платье обнажила пышные полушария груди, но ее затмила подруга

На этот раз Бородина провела вечер с подругами. А так как она свободная, то принарядилась. Телеведущая облачилась в алое мини-платье из бархатной ткани. Она дополнила лук своими туфлями и ожерельем. Ксения сделала акцент на глубоком декольте, обнажив пышные полушария груди. Наряд позволил ей оголить ножки.

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