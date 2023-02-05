«Мы по-другому зарабатываем! Так нельзя!»: Бородина в алом мини-платье обнажила пышные полушария груди, но ее затмила подруга

Ксения Бородина уже больше 18 лет работает на телевидении. Она смогла стать богатой и знаменитой. После развода с Курбаном Омаровым ведущая «Дома-2» стала еще больше путешествовать. Она балует себя дорогими покупками. На этот раз звезда приехала в Дубай. Она присматривает себе еще одну квартиру на побережье.
На этот раз Бородина провела вечер с подругами. А так как она свободная, то принарядилась. Телеведущая облачилась в алое мини-платье из бархатной ткани. Она дополнила лук своими туфлями и ожерельем. Ксения сделала акцент на глубоком декольте, обнажив пышные полушария груди. Наряд позволил ей оголить ножки.
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Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Однако подруга телеведущей пришла в откровенных лосинах с прозрачными полосками. Она едва прикрыла прелести фигуры жакетом. Ксения была очень удивлена.
«Мы пришли в такое место, где очень много столов за которыми сидят наши русские девушки со старыми мужчинами. Но что мой директор придет вот в таком виде. Я, конечно, совсем не ожидала! Что это такое! Мась! Вот это именно валютные штаны! Мы с тобой по-другому зарабатываем! Так нельзя!» – заявила звезда.