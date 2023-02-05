«В безопасности, тепле и любви»: Вера Брежнева отметила день рождения с семьей

В прошлом году Вера с размахом отпраздновала юбилей. Тогда она устроила вечеринку в Киеве, собрав родных и друзей. А теперь певица просто решила провести день с семьей. Она лишь показала, как для нее близкие украсили дом. Артистка была тронута количеством поздравлений, которые ей адресовали.

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