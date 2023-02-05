«В безопасности, тепле и любви»: Вера Брежнева отметила день рождения с семьей

Вера Брежнева

Вера Брежнева. Фото:  Global Look Press

Певица 3 февраля отпраздновала 41-й день рождения.

Вера Брежнева уже много лет выступает на сцене. Она стала популярной исполнительницей в России. Однако в прошлом году экс-солистка группы «ВИА Гра» покинула страну. Она живет в особняке в Италии с мужем Константином Меладзе. Артистка также часто ездит в Польшу и Германию. Рядом с ней находится младшая дочка Сара. 

В прошлом году Вера с размахом отпраздновала юбилей. Тогда она устроила вечеринку в Киеве, собрав родных и друзей. А теперь певица просто решила провести день с семьей. Она лишь показала, как для нее близкие украсили дом. Артистка была тронута количеством поздравлений, которые ей адресовали. 

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«Вчера свой день рождения я провела с семьей. В безопасности, тепле и любви. Это бесценно. Но в этом году я получила такие потрясающие поздравления от дорогих мне людей, именно от тех, кто знает меня в жизни. Знают, что сейчас у меня на душе. С такими важными словами, смыслами. Сколько силы почувствовала в этих пожеланиях. Столько любви, поддержки, заботы», – отметила Брежнева.

По словам певицы, она читает теплые слова и плачет. Вера старается напитаться энергией, которую ей адресуют люди. 

«Я по-прежнему верю в любовь и чудеса. Особенно, когда чудеса делают люди своими руками», – поделилась она. 

Фото: соцсети звезды

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