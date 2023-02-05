Когда есть, что показать: Настасья Самбурская в прозрачном боди игриво сдавила своим «персики»

Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: соцсети звезды 

Актриса не только облачилась в откровенный наряд, но и примерила парик. Звезда ошеломила фанатов.

Настасья Самбурская уже много лет снимается в кино. Она не раз демонстрировала свой характер. Звезда сериала «Универ» не привыкла давать себя в обиду. Она легко дает отпор хейтерам. Артистка уже стала богатой и знаменитой. А вот найти себе мужа она не может. Звезда в 35 лет активно занимается спортом. Она не перестает следить за внешностью. 

На этот раз Самбурская решила принарядиться. Она собиралась на пробы и даже выбрала парик с длинными светлыми волосами. Актриса подчеркнула свои ноги, облачившись в кожаные брюки. Изюминкой образа стало прозрачное боди. Она оголила свою округлую грудь, но сдавила ее. Настасья покрасовалась у зеркала. 

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Поклонники были сражены тем, как выглядит Самбурская. Многие осыпали ее комплиментами. «С вашей фигурой можно носить все», «Какая у вас внешность! Любой цвет идет», «Ой, все видно», «Грудью затмишь всех», «Мужчины точно отметят ваш лук», «Это прям тяжелая артиллерия», — стали писать пользователи Сети.

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