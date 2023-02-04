Попробуй узнать звезду: Вера Брежнева поделилась своими редкими детскими фото

3 февраля Брежнева отметила свой день рождения. Знаменитой певицей исполнился 41 год. Она решила показать свои детские фото. На них будущая звезда запечатлена совсем маленькой.

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