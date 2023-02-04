Попробуй узнать звезду: Вера Брежнева поделилась своими редкими детскими фото

Вера Брежнева уже давно стала популярной исполнительницей. Она активно строит карьеру, но в прошлом году экс-солистка группы «ВИА Гра» покинула Россию. Она перебралась жить в Италию, где у нее есть дом с мужем Константином Меладзе. Артистка иногда делится кадрами с дочкой Сарой. Она готовится к гастролям и записывает новые песни.
3 февраля Брежнева отметила свой день рождения. Знаменитой певицей исполнился 41 год. Она решила показать свои детские фото. На них будущая звезда запечатлена совсем маленькой.
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«Мало кто меня знает в обычной жизни. Знает о том, какая я в этой жизни, как я себя веду в разных ситуациях, что для меня важно, какие у меня приоритеты, знает о моих настоящих ценностях. А эта программа («Розыгрыш») даже мне самой показала меня со стороны. Хотя тогда я была еще очень молода и наивна. Но мои ценности за эти годы только укрепились», – заявила артистка.
Вера Брежнева в детстве. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядела Вера. Многие отметили, что у нее всегда была копна волос и глубоким красивый взгляд. Пользователи Сети считают, что Сара очень похожа на мать. Именно на детских снимках особенно сильно видно их сходство. Добавим, что Брежнева не собирается приезжать в Россию. Она предпочитает выступать в Европе.