«Хоть в трусиках?»: Клава Кока в коротком платье засветила рельефные бедра на съемках, обольстив мужчин

Клава Кока

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

Певица вернулась из отпуска и сразу оказалась на съемках «Ну-ка, все вместе», где звезда оказалась в центре внимания.

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала особенно популярной за последние пять лет. У певицы миллионы поклонников. Этот год она начала не только с концертов, но и отдыха. Артистка весь январь путешествовала. Она еще недавно загорала на яхте в Дубае и каталась на доске для серфинга. А теперь звезда вернулась в Москву.

Примечательно, что Клава сразу после перелета оказалась на съемках шоу «Ну-ка, все вместе». Она предстала в платье-жакете фиолетового цвета с широким поясом и массивными сапожками. Певица сделала акцент на стройные ноги. Кока едва прикрыла сокровенное. Она позировала на ковровой дорожке. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Клава Кока. Фото: соцсети звезды

На площадке Клава привлекла к себе внимание. К ней сразу прильнули Николай Басков и Сергей Лазарев. 

«Помогите разобраться: кто краш?» – написала звезда.

Поклонники были сражены ее образом. Многие осыпали блондинку комплиментами. «Вот это наряд», «Прям похудела», «Хоть в трусиках?», «Ой, какая леди», — стали писать в Сети.

Клава Кока, Сергей Лазарев и Николай Басков. Фото: соцсети звезды

Читайте также