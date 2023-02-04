«Хоть в трусиках?»: Клава Кока в коротком платье засветила рельефные бедра на съемках, обольстив мужчин

Клава Кока уже много лет выступает на сцене. Она стала особенно популярной за последние пять лет. У певицы миллионы поклонников. Этот год она начала не только с концертов, но и отдыха. Артистка весь январь путешествовала. Она еще недавно загорала на яхте в Дубае и каталась на доске для серфинга. А теперь звезда вернулась в Москву.
Примечательно, что Клава сразу после перелета оказалась на съемках шоу «Ну-ка, все вместе». Она предстала в платье-жакете фиолетового цвета с широким поясом и массивными сапожками. Певица сделала акцент на стройные ноги. Кока едва прикрыла сокровенное. Она позировала на ковровой дорожке.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
На площадке Клава привлекла к себе внимание. К ней сразу прильнули Николай Басков и Сергей Лазарев.
«Помогите разобраться: кто краш?» – написала звезда.
Поклонники были сражены ее образом. Многие осыпали блондинку комплиментами. «Вот это наряд», «Прям похудела», «Хоть в трусиках?», «Ой, какая леди», — стали писать в Сети.
Клава Кока, Сергей Лазарев и Николай Басков. Фото: соцсети звезды