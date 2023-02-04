«Хоть в трусиках?»: Клава Кока в коротком платье засветила рельефные бедра на съемках, обольстив мужчин

Примечательно, что Клава сразу после перелета оказалась на съемках шоу «Ну-ка, все вместе». Она предстала в платье-жакете фиолетового цвета с широким поясом и массивными сапожками. Певица сделала акцент на стройные ноги. Кока едва прикрыла сокровенное. Она позировала на ковровой дорожке.

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