«Терраса 252 квадратных метра»: Бородина решила купить вторую квартиру в Дубае за 24 миллиона рублей (фото)

Ксения Бородина уже много лет ведет шоу «Дом-2». Оно не только сделало ее знаменитой, но и богатой. Телеведущая зарабатывает не только благодаря съемкам, но и рекламе в соцсетях. Она сама содержит особняк в Москве и дочек: Марсю и Теону. Своим наследницам звезда давно купила по квартире в столице.
Примечательно, что после развода с Курбаном Омаровым она стала регулярно покупать недвижимость. В прошлом году Бородина после своего дня рождения купила квартиру в Дубае у персидского залива. Апартаменты были на начальном этапе строительства, поэтому ей удалось немного сэкономить. Покупка квартиры обошлась почти в 40 миллионов рублей.
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Похоже, что этого звезде показалось мало. Теперь Ксения снова приехала в ОАЭ. Ей приглянулась уже квартира с террасой и мебелью. Она призналась, что в восторге.
«Около 23-24 миллионов стоит такая квартира. 70 квадратных метров, но терраса 252 квадратных метра. Сдается вместе с мебелью. Хочу!» – заявила телеведущая.
Ксения Бородина. Фото: соцсети звезды
Также она посмотрела и квартиры, которые стоят чуть дешевле – 18 миллионов рублей. Там тоже все обустроено для жизни. Однако Ксения не уточнила, когда совершит покупку. Она отметила, что в конце февраля вернется в Дубай.