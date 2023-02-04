«Терраса 252 квадратных метра»: Бородина решила купить вторую квартиру в Дубае за 24 миллиона рублей (фото)

Примечательно, что после развода с Курбаном Омаровым она стала регулярно покупать недвижимость. В прошлом году Бородина после своего дня рождения купила квартиру в Дубае у персидского залива. Апартаменты были на начальном этапе строительства, поэтому ей удалось немного сэкономить. Покупка квартиры обошлась почти в 40 миллионов рублей.

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Похоже, что этого звезде показалось мало. Теперь Ксения снова приехала в ОАЭ. Ей приглянулась уже квартира с террасой и мебелью. Она призналась, что в восторге.