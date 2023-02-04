Валя Иванова в леопардовом мини-бикини обнажила свои упругие «мячики»: Тимати не устоял

На этот раз Валя решила покрасоваться в своем любимом курортном наряде. Она щегольнула в джинсовых шортах и леопардовом лифе. Модель обнажила свою округлую грудь. Примечательно, что все ее купальники достаточно откровенные. И порой Тимати подшучивает над возлюбленной. Он ворвался в кадр, когда Иванова пила сок.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».