Валя Иванова в леопардовом мини-бикини обнажила свои упругие «мячики»: Тимати не устоял

Тимати давно стал не только успешным артистом, но и завидным холостяком. Несмотря на то, что у него случаются серьезные отношения, в ЗАГС он никого не отвел. Уже несколько месяцев артист встречается молодой моделью Валей Ивановой. Они вместе выходят в свет, а недавно отправились в отпуск. С собой рэпер взял дочку Алису и сына Ратмира.
На этот раз Валя решила покрасоваться в своем любимом курортном наряде. Она щегольнула в джинсовых шортах и леопардовом лифе. Модель обнажила свою округлую грудь. Примечательно, что все ее купальники достаточно откровенные. И порой Тимати подшучивает над возлюбленной. Он ворвался в кадр, когда Иванова пила сок.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Валя Иванова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились кадрами. Многие отмечают, что Валя подходит Тимати, так как они смотрятся органично. «Красивая безумно!», «Валечка, даже через экран в тебя можно влюбиться», «Ну что за сочная парочка Твикс», «Это горячо», «Ты постоянно его сводишь с ума», «Без одежды ходит, боги», — стали писать фанаты.