Полакомились пончиками и сосискам: Навка запечатлела, как Песков покатался с подросшей дочкой на ГУМ-катке

Татьяна Навка уже много лет занимается спортом. Она стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию. После завершения карьеры ей не только удается поддержать себя в форме. Навка снимается в телевизионных проектах и создает красочные ледовые шоу. Недавно она ездила с гастролями в Дубай вместе с дочками: Надеждой Песковой и Сашей Жулиной.
А вот 4 февраля Навка уже не только была в Москве, а решила устроить вечерний выход в свет с семьей. Она отправилась на Красную площадь, где покаталась на ГУМ-катке. С ней был Дмитрий Песков, который облачился в джинсы, пуховик и вязаную шапку.
Он признался, что не поспевает за подросшей дочкой. Надя уже давно занимается фигурным катания. Девочка была в модной серебристой куртке.
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Дмитрий Песков с дочкой. Фото: соцсети
«Где еще можно провести субботу вечер? Поесть пончиков с сосисками?» – заявила Навка.
После катка они заглянули в домик с камином, где насладились вкусностями. Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что Надя подросла и стала еще больше похожа на отца. Другие восхитились моложавой внешностью Татьяны.
Татьяна Навка. Фото: соцсети звезды