Полакомились пончиками и сосискам: Навка запечатлела, как Песков покатался с подросшей дочкой на ГУМ-катке

А вот 4 февраля Навка уже не только была в Москве, а решила устроить вечерний выход в свет с семьей. Она отправилась на Красную площадь, где покаталась на ГУМ-катке. С ней был Дмитрий Песков, который облачился в джинсы, пуховик и вязаную шапку.

Он признался, что не поспевает за подросшей дочкой. Надя уже давно занимается фигурным катания. Девочка была в модной серебристой куртке.

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