На этот раз Брутян поделилась редкими фото со своей мамой Гаянэ Брутян. Фото было сделано во время свадьбы. Прилучный с радостью позировал с красавицей-тещей. Мама актрисы выглядит гораздо моложе своих лет. Она может похвастаться кожей без морщинок и стройной фигурой. На других фото Зепюр показала маму в повседневной жизни.

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