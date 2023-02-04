Зепюр Брутян показала свою красавицу-маму: у Павла Прилучного теща – закачаешься

Зепюр Брутян и Павел Прилучный

Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

Актриса 4 февраля поздравила свою родительницу с днем рождения.

Зепюр Брутян является актрисой с армянскими корнями. Она познакомилась с Павлом Прилучным на съемках картины «В клетке». А в 2022 году они неожиданно сыграли свадьбу. Примечательно, что влюбленные теперь не расстаются. Они даже играют в одном спектакле. Уже несколько месяцев ходят слухи, что избранница Павла беременна.

На этот раз Брутян поделилась редкими фото со своей мамой Гаянэ Брутян. Фото было сделано во время свадьбы. Прилучный с радостью позировал с красавицей-тещей. Мама актрисы выглядит гораздо моложе своих лет. Она может похвастаться кожей без морщинок и стройной фигурой. На других фото Зепюр показала маму в повседневной жизни. 

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«Мамуленька моя! Любимая! С днем рождения! Ты мое все! Невероятный сильный ангел, моя душа, мое сердечко! Моя привязанность к тебе – это что-то необъяснимое! Ты моя сильная поддержка – энергия! Я тебя очень люблю и всегда буду рядом», – заявила Брутян.

Поклонники были восхищены кадрами. Многие отметили, что актриса унаследовала лучшее от своей мамы. Напомним, что отца Зепюр зовут ее отец Аршак Робертович. Она очень близка с родителями. В особенный день актриса с букетом цветов поехала к ним домой. 

Зепюр Брутян с мамой и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды

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