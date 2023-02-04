Клава Кока в мини-бикини обнажила аппетитные формы на яхте: подставила солнцу свои округлые бедра

Последний день отдыха Клава успела не только покататься на доске для серфинга. Она запечатлелась в алом мини-бикини на яхте. Певица раскинула руки, подставив все свои прелести солнцу. Блондинка засветила интимный треугольник. Кока наложила смайлик на фото, чтобы прикрыть самое сокровенное. При этом ее волосы еще были влажными после купания.

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