Клава Кока в мини-бикини обнажила аппетитные формы на яхте: подставила солнцу свои округлые бедра

Клава Кока уже много лет строит карьеру на сцене. Она выпустила хиты, записала дуэты с Александром Реввой, Нилетто и другими артистами. Блондинка начала этот год с путешествия. Она побывала в Мексике, а также провела время в Гон-Конге. А вот финальной точкой стал Дубай, где несколько дней каталась на яхте.
Последний день отдыха Клава успела не только покататься на доске для серфинга. Она запечатлелась в алом мини-бикини на яхте. Певица раскинула руки, подставив все свои прелести солнцу. Блондинка засветила интимный треугольник. Кока наложила смайлик на фото, чтобы прикрыть самое сокровенное. При этом ее волосы еще были влажными после купания.
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Клава Кока. Фото: соцсети звезды
Поклонников взбудоражил смелый кадр. Многие осыпали Клаву комплиментами. «Тут такая стройная», «Так выглядит счастье», «Хорошенькая такая», «Прикрыла бикини», «Не прячь от на свои формы», «Сколько красоты», «Ох, как раскована», «Просто бесподобно», — стали писать подписчики.