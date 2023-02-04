Ольга Бузова в кукольном костюме с рюшами задрала рукой блузку: пошалила на камеру

Вот уже несколько дней Ольга находится в Африке. Она приехала на съемки нового сезона шоу. Телеведущая то нежится в ванне без одежды, то облачается в пикантные наряды. На этот раз она облачилась в розовой кукольный костюм с блузкой и шортами с рюшами цвета припыленной розы. Бузова задрала блузку, оголив животик. От лифчика она отказалась.

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