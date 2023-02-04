Ольга Бузова в кукольном костюме с рюшами задрала рукой блузку: пошалила на камеру

Ольга Бузова уже много лет работает а телевидении. Она стала одной из самых известных персон в России. Блондинка смогла стать не только знаменитой, но и богатой. А вот в любви ей не везет. После расставания с Давой она так и не закрутила новый роман. При этом звезда не перестает наряжаться и работать над фигурой.
Вот уже несколько дней Ольга находится в Африке. Она приехала на съемки нового сезона шоу. Телеведущая то нежится в ванне без одежды, то облачается в пикантные наряды. На этот раз она облачилась в розовой кукольный костюм с блузкой и шортами с рюшами цвета припыленной розы. Бузова задрала блузку, оголив животик. От лифчика она отказалась.
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Поклонники отметили, что Ольге идет образ. Но некоторые подвергли ее критике за наряд не по возрасту. «Девочка переросла шорты», «Нелепый наряд», «А лифчик нельзя носить?», «Ну что за наряд? У школьницы стащила?», «Пошловато», «Прическа вам очень идет», «Тут прям сама все показала», — стали писать подписчики.