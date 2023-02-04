Расторгуев и Басков отреагировали на канадские санкции – ездить туда не собирались

«Так и представляю, как МИД Канады всем составом смотрит концерт на Красной Площади и старательно записывает каждого, кто там выступил», – сказал певец.

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Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев тоже не стал утаивать, что не собирался посещать Канаду, поэтому санкции в его сторону оказались бессмысленными. Певец подчеркнул, что случившееся считает «полным идиотизмом», а также отметил, что ему на такие действия «абсолютно все равно». По словам Расторгуева, он давал гастроли в Канаде и ему было там некомфортно, об этом пишет «Комсомольская правда».

Добавим, что всем персонам, которые попали в санкционный список, теперь запрещено въезжать на территорию Канады, а также иметь там активы, собственность и имущество.