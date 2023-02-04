Бедрос Киркоров опроверг слухи о госпитализации, появившись на торжественном мероприятии (видео)

Филипп Киркоров в свои 55 лет не перестает выступать на сцене, а также заботится о своей семье. Однако недавно появились тревожные слухи, что его отец Бедрос Киркоров попал в больницу.
Сообщения, что 90-летний артист находится в тяжелом состоянии под присмотром врачей появились 31 января. И до недавнего времени было неизвестно, что происходит на самом деле.
Но 4 февраля народный артист РФ в очередной раз опроверг слухи о своем тяжелом состоянии и длительной госпитализации. Он появился на торжественном мероприятии в честь 80-летия разгрома немцев под Сталинградом. Бедрос Филиппович не просто был гостем, а исполнил песню «Я люблю тебя, Россия» Давида Тухманова. На кадрах певец выглядит бодрым и здоровым.
Мероприятие прошло 3 февраля в Гостином дворе в Москве. Как оказалось, Бедрос настоящий патриот и сталинист.
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«Бедрос Киркоров поддержал переименование Волгограда в Сталинград.
В свою очередь, правнук Сталина подарил Бедросу свою книгу «Тайны семьи Сталина», написанную в соавторстве с историком и биографом семьи Сталиных Ланой Паршиной», - прокомментировал пресс-атташе правнука Сталина Вадим Горжанкин.