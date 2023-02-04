Бедрос Киркоров опроверг слухи о госпитализации, появившись на торжественном мероприятии (видео)

Филипп Киркоров в свои 55 лет не перестает выступать на сцене, а также заботится о своей семье. Однако недавно появились тревожные слухи, что его отец Бедрос Киркоров попал в больницу.

Сообщения, что 90-летний артист находится в тяжелом состоянии под присмотром врачей появились 31 января. И до недавнего времени было неизвестно, что происходит на самом деле.