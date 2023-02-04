Агата Муцениеце в шелковом платье обнажила манкое декольте: упругая грудь аккуратно выглядывает

Муцениеце не скрывает, что похудела. Теперь она все чаще облачается в женственные наряды. Недавно актриса даже красовалась в нижнем белье. На этот раз она поделилась кадром с прогулки. Агата предстала в шелковом платье на тонких бретельках и в мерцающем жакете. Она сверкнула своим манким декольте.

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