Агата Муцениеце в шелковом платье обнажила манкое декольте: упругая грудь аккуратно выглядывает

Агата Муцениеце уже много лет строит карьеру в кино. Многие ее любят за роли в сериале «Закрытая школа» и в фильме «Тобол». Актриса уже третий год живет без мужа Павла Прилучного, с которым рассталась не без скандала. В прошлом году он снова женился на Зепюр Брутян. А вот Агата даже не пытается начинать новый роман.
Муцениеце не скрывает, что похудела. Теперь она все чаще облачается в женственные наряды. Недавно актриса даже красовалась в нижнем белье. На этот раз она поделилась кадром с прогулки. Агата предстала в шелковом платье на тонких бретельках и в мерцающем жакете. Она сверкнула своим манким декольте.
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Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит мама двоих детей. Многие осыпали ее комплиментами. «Ох, вот это дива», «Такая настоящая», «Платье вам так идет», «Фигурка такая вкусная», «Ой, как хороша», «Ну что за прелесть», «Декольте тут шикарное», — стали писать подписчики.