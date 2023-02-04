Нюша в тугих лосинах напрягла мощный тыл: засветила свои округлые прелести

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц. Певица продолжает строить карьеру. Однако после вторых родов она перебралась жить в Дубай. Артистка старается вернуться в форму. Недавно она отдохнула на Мальдивах, показав свою фигуру в мини-бикини.
Примечательно, что Нюша ходит в спортзал вместе с детьми. Дочка Серафима-Симба часто сопровождает маму на мероприятиях. На этот раз она делала упражнения с фит-боллом. А вот певица усиленно качала пятую точку. Она предстала в тугих лосинах и топике-разлетайке. Артистка засветила на камеру свой упругий «орех».
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Поклонники отметили, что Нюша быстро приходит в форму. Многие оценили ее упругие округлости фигуры. К слову, певица два года назад пережила измену мужа Игоря Сивова. Тогда она была беременна. Однако артистка простила возлюбленного. Она старается делать все, чтобы выглядеть привлекательно.