Нюша в тугих лосинах напрягла мощный тыл: засветила свои округлые прелести

Примечательно, что Нюша ходит в спортзал вместе с детьми. Дочка Серафима-Симба часто сопровождает маму на мероприятиях. На этот раз она делала упражнения с фит-боллом. А вот певица усиленно качала пятую точку. Она предстала в тугих лосинах и топике-разлетайке. Артистка засветила на камеру свой упругий «орех».

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