Нюша в тугих лосинах напрягла мощный тыл: засветила свои округлые прелести

Нюша

Нюша. Фото: соцсети звезды

Певица на тренировке показала фигуру без фотошопа.

Нюша уже много лет выступает на сцене. Она стала одной из самых популярных исполнительниц. Певица продолжает строить карьеру. Однако после вторых родов она перебралась жить в Дубай. Артистка старается вернуться в форму. Недавно она отдохнула на Мальдивах, показав свою фигуру в мини-бикини. 

Примечательно, что Нюша ходит в спортзал вместе с детьми. Дочка Серафима-Симба часто сопровождает маму на мероприятиях. На этот раз она делала упражнения с фит-боллом. А вот певица усиленно качала пятую точку. Она предстала в тугих лосинах и топике-разлетайке. Артистка засветила на камеру свой упругий «орех».

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Поклонники отметили, что Нюша быстро приходит в форму. Многие оценили ее упругие округлости фигуры. К слову, певица два года назад пережила измену мужа Игоря Сивова. Тогда она была беременна. Однако артистка простила возлюбленного. Она старается делать все, чтобы выглядеть привлекательно. 

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