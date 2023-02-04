Кудрявцева в черном боди обнажила тугие бедра: приспустила лямки, показав свои «сочные» прелести

Примечательно, что Лера решилась на откровенную съемку. Она без стеснения позировала в нижнем белье. Телеведущая примерила черное боди. Она забралась на подоконник, засветив свои изящные бедра. Блондинка также приспустила лямки, блеснув своим роскошным декольте. Кудрявцева надела кабуру на бедро.

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