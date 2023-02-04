Кудрявцева в черном боди обнажила тугие бедра: приспустила лямки, показав свои «сочные» прелести

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она активно снимается в таких передачах, как «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Блондинка в 51 год следит за фигурой. При этом она любит шутить, что фотошопит себя, поэтому ее красоте не стоит завидовать. Однако новая фотосессия вызвала оторопь у ее поклонников.
Примечательно, что Лера решилась на откровенную съемку. Она без стеснения позировала в нижнем белье. Телеведущая примерила черное боди. Она забралась на подоконник, засветив свои изящные бедра. Блондинка также приспустила лямки, блеснув своим роскошным декольте. Кудрявцева надела кабуру на бедро.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражен тем, как выглядит Лера. Многие осыпали ее комплиментами. Некоторые решили, что телеведущая не просто так разделась. Она недавно призналась, что переживает сложный период в жизни. Фанаты заподозрили, что у Кудрявцевой проблемы с мужем Игорем Макаровым, так как уже второй год ходят слухи о разводе.