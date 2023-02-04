«Я в ужасе»: звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут второго ребенка

А вот 4 февраля стало известно, что пара готовится к новому пополнению. 36-летний Кит сделал радостное заявление во время эфира на «Вечернем шоу» с Джимми Фэллоном. Актер обсуждал своего маленького сына, имя которого до сих пор не разглашается, когда подтвердил новость о второй беременности жены.

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«Он вот-вот получит шок в своей жизни, когда узнает, что у него скоро появится брат или сестра», – поделился Харингтон.

Сам артист не стал скрывать, что боится появления еще одного члена семьи. Его тревожит и то, как сын примет малыша, так как пока наследник не понимает намеков родителей, что у него появился сестра или братик.

«Я в ужасе», – не стал утаивать Кит.

Он признался, что быть родителем очень сложно. По словам актера, это совсем не танцы на облаках, как многие рассказывают. При этом Харингтон отметил, что счастлив быть отцом, пишет Daily Mail.