Лопырева в купальнике повернулась к народу своими «аппетитками»: две половинки «персика» поглотили трусики

Примечательно, что Лопырева решила устроить фотосессию на пляже. Она облачилась в белоснежный купальник с алым поясом и рюшами. Модель сверкнула не только глубоким декольте. Она повернулась к публике своим тылом. Виктория обнажила свои ягодицы. Она повернулась к камере своими окргулыми формами.

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