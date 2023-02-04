Лопырева в купальнике повернулась к народу своими «аппетитками»: две половинки «персика» поглотили трусики

Виктория Лопырева уже давно стала знаменитой персоной. Уроженка Ростова победила в конкурсе «Мисс Россия» 20 лет назад. Ей довелось быть телеведущей, а также дефилировать на подиумах. Блондинка уже несколько лет живет в Дубае. Она часто носит пикантные наряды. Теперь звезда отдыхает на Мальдивах.
Примечательно, что Лопырева решила устроить фотосессию на пляже. Она облачилась в белоснежный купальник с алым поясом и рюшами. Модель сверкнула не только глубоким декольте. Она повернулась к публике своим тылом. Виктория обнажила свои ягодицы. Она повернулась к камере своими окргулыми формами.
А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды
Поклонники поразились тому, как выглядит Лопырева. Многие осыпали ее комплиментами. «Вы неплохо смотритесь», «Четкие фигуры», «Изгибы просто бесподобные», «Ой, какие у вас ягодички», «Ну в отличной форме», «Вика, ну у вас есть и другие достоинства», «Наполнила Сеть своими фотками», «Трусики пропали», — стали писать фанаты.