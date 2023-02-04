Анна Нетребко распахнула жакет, зазывно блеснув грудью в лифчике: дома ходит, как богиня

Анна Нетребко большую часть жизни выступает на сцене. Она не скрывает, что объездила множество стран. Певица уже много лет живет в Вене. Обычно дома она проводит мало времени, так как регулярно гастролирует по миру. Примечательно, что артистка недавно приехала после концертов в Германии. Она наслаждается домашними делами.
На этот раз Анна вышла на связь с поклонниками. Она поделилась домашними кадрами, на которых предстала в брюках со стразами и бархатном жакете. Она решила распахнуть наряд, блеснув грудью в эротичном лифчике. Нетребко кокетливо примеряла шляпку с перьями, не прикрыв свою «ложбинку греха».
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Я не пропала – просто очень много работы по дому, чем больше дом – тем больше работы», – написала Анна.
Поклонники были сражены кадром. Многие заметили певица постройнела. «Хороша домработница!», «Вы как лучик солнца! Сверкает все, чего касаетесь!», «Вы хороши во всех ипостасях!», «Даже шляпка не затмила вашей красоты», — стали писать подписчики.