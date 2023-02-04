Анна Нетребко распахнула жакет, зазывно блеснув грудью в лифчике: дома ходит, как богиня

На этот раз Анна вышла на связь с поклонниками. Она поделилась домашними кадрами, на которых предстала в брюках со стразами и бархатном жакете. Она решила распахнуть наряд, блеснув грудью в эротичном лифчике. Нетребко кокетливо примеряла шляпку с перьями, не прикрыв свою «ложбинку греха».

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