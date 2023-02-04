Клава Кока в бикини сразила трюком: прокрутилась на доске, засветив треугольник трусов на аппетитном «орехе»

Накануне Клава решила повеселиться с друзьями. Она щеголяла в алом мини-бикини перед парнями. Певица решила прокатиться на доске для серфинга. Она эффектно рассекла волны. Примечательно, что блондинка сделала разворот на 360 градусов. Она засветила свои ягодицы и треугольник от трусов на интимном месте.

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