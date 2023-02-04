Клава Кока в бикини сразила трюком: прокрутилась на доске, засветив треугольник трусов на аппетитном «орехе»

Клава Кока является одной из самых известных исполнительниц в России. Она стала участницей крупного лейбла, выпустила множество хитов и стала не только успешной, но и завидной невестой. Блондинка посвятила январь путешествиям. На днях она отдохнула в Дубае. Звезда загорала на яхте и каталась на доске для серфинга.
Накануне Клава решила повеселиться с друзьями. Она щеголяла в алом мини-бикини перед парнями. Певица решила прокатиться на доске для серфинга. Она эффектно рассекла волны. Примечательно, что блондинка сделала разворот на 360 градусов. Она засветила свои ягодицы и треугольник от трусов на интимном месте.
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Поклонники восхитились тем, как катается на доске Клава. Многие также пришли в восторг от ее фигуры. «Ох, какая вы крутая», «А что за крохотные трусики? Словно бантик натянули на дыньку», «Аппетитные у вас формы», «Парни заценили не только трюк», «Такая вы пышка», «Орех просто зачетный», — стали писать в Сети.