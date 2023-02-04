Бузова разделась догола и зазывно задрала ножки в ванной: от такого все обалдели (фото)

Ольга Бузова уже много лет работает на телевидении. Она стала популярной персоной. Совсем недавно телеведущая отметила 37-летие. Она смогла стать успешной и знаменитой, а вот достойного мужа артистка не обрела. При этом она не перестает демонстрировать свои формы. Звезда в феврале приехала в Африку, где то и дело носит смелые луки.
Примечательно, что Бузова накануне после работы решила расслабиться. Она разделась до гола и залезла в ванную. Телеведущая оголила свои изящные ноги, задрав их вверх. Она едва прикрыла сокровенное. Ольга решила не стесняться своей наготы, а в руках она держала розу.
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«Мой идеальный день заканчивается идеальным вечером в теплой ванной. Многие из вас посмотрят эти фото уже утром, а у меня только наступает этап: спокойной ночи», – написала звезда.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды
Поклонники были сражены смелыми кадрами. Многие подвергли Бузову критике за откровенные фото. «Вау! Что творит эта девчонка!», «Оля, ну как всегда! Еще такой свет на фото красивый», «Одинокая женщина..в полном одиночестве», «Божечки, кто вас фотографировал? Все недостатки показал, не в обиду», — стали писать подписчики.