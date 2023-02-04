Лера Кудрявцева разделась до трусов, показав бесподобную фигуру в 51 год: мужчины обалдели от такой красоты

Так как недавно Лера стала членом стрелкового клуба. Она решила устроить в стиле фильма «Лара Крофт». Телеведущая разделась до трусов. Она в сапожках и с кабурой позировала на трубе, блеснув стройной фигурой. Кудрявцева грациозно изогнулась, похваставшись тонким станом. Она показала даже свои бедра.

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