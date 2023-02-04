Лера Кудрявцева разделась до трусов, показав бесподобную фигуру в 51 год: мужчины обалдели от такой красоты

Лера Кудрявцева уже много лет работает на телевидении. Она старается хорошо выглядеть. В 51 год блондинка остается востребованной и регулярно ведет не только концерты, но и передачи. Она прибегает к услугам стилистов. Лера обычно редко делится даже снимками в купальнике. Но на этот раз звезда решилась на откровенную фотосессию.
Так как недавно Лера стала членом стрелкового клуба. Она решила устроить в стиле фильма «Лара Крофт». Телеведущая разделась до трусов. Она в сапожках и с кабурой позировала на трубе, блеснув стройной фигурой. Кудрявцева грациозно изогнулась, похваставшись тонким станом. Она показала даже свои бедра.
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Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды
Поклонники осыпали Леру комплиментами. Многие отметили, что телеведущая обладает модельной внешностью. Особенно сильно она впечатлила мужчин. «Ох, какая вы горячая штучка», «И так можно выглядеть в 51 год», «Слюнки пустили все», «Ну прям красотка», «Это идеальный образ для вас», «Фигура бесподобная», — стали писать в Сети.