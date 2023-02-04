«Начинается эта манипуляция»: Наталья Рудова с пренебрежением отнеслась ко Дню всех влюбленных

Наталья Рудова

Наталья Рудова. Фото: соцсети 

Артистка намекнула, что давно не испытывала нежных чувств.

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова высказалась о приближающемся Дне влюбленных.

Рудова пошутила, что стоит провести этот день с бутылкой спиртного. Актриса выразила неприязнь к празднику. Наталья уверена, что среди ее знакомых и поклонников уже давно никто не влюблялся. 

Да и сама 39-летняя Рудова не показывает личную жизнь. По мнению некоторых фолловеров Натальи, избранника у блондинки просто нет.

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«Начинается эта манипуляция в Интернете... День влюбленных. Кто-то вообще влюблен? Кто когда у меня тут испытывал это чувство? Я даже не помню», – призналась Рудова в своем микроблоге.

Напомним, ранее певица Ханна рассказала, что не нравится ее второй половинке.

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