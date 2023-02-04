«Начинается эта манипуляция»: Наталья Рудова с пренебрежением отнеслась ко Дню всех влюбленных

Исполнительница главной роли в сериале «Татьянин день» Наталья Рудова высказалась о приближающемся Дне влюбленных.

Рудова пошутила, что стоит провести этот день с бутылкой спиртного. Актриса выразила неприязнь к празднику. Наталья уверена, что среди ее знакомых и поклонников уже давно никто не влюблялся.

Да и сама 39-летняя Рудова не показывает личную жизнь. По мнению некоторых фолловеров Натальи, избранника у блондинки просто нет.

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