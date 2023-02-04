Брат Дани Милохина: «У меня были припадки, клиническая смерть»

Перипетии в жизни 22-летнего брата Дани Милохина — Ильи — все больше напоминают хитросплетенный сюжет фильма. К своим годам у парня богатая биография: ему угрожали и даже покушались! Здоровье тоже подкосило.

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В интервью «Комсомольской правде — Кубань» Илья поделился деталями, о которых не принято говорить вслух. По словам блогера, один год в его жизни выдался особенно сложным.

«У меня были припадки, клиническая смерть. Все – в один год. Я боролся с этим», — признался Милохин.

Ранее Илья Милохин поделился своим отношением к свадьбам.

По материалам «КП — Кубань»